كتب- محمد زكريا:
قبل أيام دعت الحكومة، المواطنين، إلى استخدام الغاز الطبيعي بديلا للوقود في السيارات، وقالت في بيان صادر عن مجلس الوزراء إن ذلك يوفر للمستهلك ٦٠٪ من تكلفة الوقود، ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، ومن ثم يقلل من مصاريف صيانتها، إلى جانب كونه وقودا نظيفا لا ينتج عنه انبعاثات ضارة.
داخل محطة للغاز الطبيعي، كان حسن الصاوي يحاسب العامل، بعد أن انتهى من "التفويلة"، دفع الرجل ٢٥ جنيها، بينما يقول إن نفس المسافة التي يستهلكها، ستكلفه أضعاف ذلك المبلغ في حال استخدام البنزين، لذا قرر الرجل منذ البداية أن يختار لسيارته...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اقتراح الحكومة.. هل تستبدل بنزين سيارتك بالغاز الطبيعي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.