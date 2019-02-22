بعد اقتراح الحكومة.. هل تستبدل بنزين سيارتك بالغاز الطبيعي؟

كتب- محمد زكريا:

قبل أيام دعت الحكومة، المواطنين، إلى استخدام الغاز الطبيعي بديلا للوقود في السيارات، وقالت في بيان صادر عن مجلس الوزراء إن ذلك يوفر للمستهلك ٦٠٪؜ من تكلفة الوقود، ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، ومن ثم يقلل من مصاريف صيانتها، إلى جانب كونه وقودا نظيفا لا ينتج عنه انبعاثات ضارة.

داخل محطة للغاز الطبيعي، كان حسن الصاوي يحاسب العامل، بعد أن انتهى من "التفويلة"، دفع الرجل ٢٥ جنيها، بينما يقول إن نفس المسافة التي يستهلكها، ستكلفه أضعاف ذلك المبلغ في حال استخدام البنزين، لذا قرر الرجل منذ البداية أن يختار لسيارته...