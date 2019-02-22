شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر البتكوين محاولات إيجابية الآن في طريقه لاختبار مستوى 3975.00، وكما أشرنا صباحاً، نحن بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي عند 4224.00، مع التذكير بأن الثبات فوق 3810.00 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد