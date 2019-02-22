شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت محاولات اختراق مقاومة العلم الصاعد الذي يظهر بالصورة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 68.00، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 72.65 على المدى القريب، في حين يمثل الثبات فوق 65.60 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد