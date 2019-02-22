شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية طفيفة منذ الصباح ليقترب من مستوى 57.46، بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 65.00، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.

نذكر بأن كسر 56.40 سيوقف الارتفاع الحالي ويدفع السعر نحو 54.50 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد