شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% منذ الصباح، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم معتمدين على الثبات دون مستويات 1330.00 و1336.20، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1310.00، والذي يمثل كسره مفتاح امتداد خسائر سعر الذهب لتصل إلى حاجز 1300.00 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1336.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط