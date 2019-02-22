شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار عالقاً بين المستويات الدعم 1.1310 والمقاومة 1.1380، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد الاتجاه التالي بشكل أوضح، مما يبقي على حياديتنا قائمة حتى الآن، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1430

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي