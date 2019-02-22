شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو استئناف الايجابية– تحليل - 22-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدء سعر البلاتين بتقديم تداولات إيجابية باندفاعه فوق مستوى 825.00 مؤكدا بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع باكتسابه للعزم الإضافي الانجذاب نحو 850.00 ليشكل ذلك المحطة الإيجابية الأولى ومن ثم ليحاول الضغط على المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 871.00.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه بمحاولة تسلل السعر دون مستوى 775.00 لما له أثر بفتح باب السلبية من جديد وليزيد ذلك من فرص تكبده للخسائر بوصوله نحو 748.00 و 700.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 815.00 و 850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد