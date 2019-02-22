شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم دايملر يصمد فوق المتوسط- تحليل - 22-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق محور المتوسط المتحرك 55 ليشكل ذلك دعم إضافي عند 51.55, لذلك سنبقى بانتظار تقديم السعر لضغط جديد على مستوى 53.25 وبالذي بتجاوزه سيؤكد استعداده لتحقيق الهدف الرئيسي التالي والمتمركز عند 54.82.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية ليقدم بدوره عزم إيجابي جديد وليزيد من فرص تشكيل السعر لهجوم صاعد جديد لحين وصوله نحو المستويات المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 52.00 و 53.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد