شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع هامشيا والأنظار على تطورات محادثات التجارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية هامشيا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع بقيادة شركات الموارد الأساسية ، مع استمرار تركيز الأسواق على تطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:38 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى أربعة أشهر.

ارتفع مؤشر ستوكس قليلا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

تصدرت شركات الموارد الأساسية قائمة الشركات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.3% ، مع استمرار تركيز السوق بشكل كبير على محادثات التجارة العالمية ، خاصة مع بقاء أكثر من أسبوع على انتهاء المهلة التي فرضتها الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق تجاري شامل مع الصين.

حيث من المقرر أن يلتقي اليوم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى البيت الأبيض ، يأتي هذا الاجتماع وسط أنباء عن توصل الطرفين لخطوط عريضة للالتزامات من حيث المبدأ حول القضايا التجارية الملحة فى نزاعهما الطويل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.35% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.2% ،فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.