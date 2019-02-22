شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب قد تحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف صعودها الذي توقف على مدار يومين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي ، لذلك قد تحقق الأسعار ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,326.82$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,323.16$،وسجلت أعلى مستوي 1,326.98$ ، وأدنى مستوي 1,323.16$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1,347.73$ للأونصة.

وتعاذ تلك الخسارة اليومية الواسعة أيضا بخلاف عمليات التصحيح ، إلى محضر الاحتياطي الاتحادي الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل هذا العام ، قال المركزي الأمريكي أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.1% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

وحققت أسعار الذهب على مدار تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعا بحوالي 0.5% ، لذلك مع تراجع الدولار الأمريكي ، قد تحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 4.99 طن متري لينزل الإجمالي إلى 789.51 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.