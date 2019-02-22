شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يرتكز على دعم القناة – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الداش كوين مزيد من الضغط السلبي يوم أمس ليكسر مستوى 83.05، لكننا نلاحظ أن دعم القناة الصاعدة تمكّن من إيقاف الانخفاض، ليبدأ بالارتداد صعوداً الآن، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الإجمالي الصاعد، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 85.20 لتعزيز فرص استمرار الميل الصاعد.
هدفنا التالي يتواجد عند 92.00، في حين يمثل كسر 82.70 عامل سلبي سيضغط على السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 83.00 والمقاومة 92.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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