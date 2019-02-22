شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يستأنف الارتفاع – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية الآن ليبتعد تدريجياً عن دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية واضحة الآن.

وبالتالي، فإن الفرص متاحة لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 56.45، في حين يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 45.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد