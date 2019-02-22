شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات جانبية مؤخراً، ويستمر بالتذبذب حول المستوى المحوري 3920.00، بينما يحتاج السعر لاختراق 3975.00 الذي يمثل مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة للحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي.
مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان إشارات إيجابية الآن تعزز فرص استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي سيبقى مرجحاً ما لم يتم كسر مستوى 3810.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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