شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته فوق مستوى 0.9990، مما يجعلنا نستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.0128 بشكل رئيسي. يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9990 والثبات دونه سيكمل تشكيل نموذج فني هابط يملك أهداف سلبية تصل إلى 0.9900 مبدئياً. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9980 والمقاومة 1.0080 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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