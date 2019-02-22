شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها هذا العام متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي مع استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ السادس من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ومع فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.05% لتتداول عند مستويات 56.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.84$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 نيسان/أبريل 0.03% لتتداول عند 66.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.89$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 96.63 مقارنة بالافتتاحية عند 96.59.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام اتساع الفائض إلي 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر مقابل 3.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.9 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 454.5 مليون برميل، لتعد المخزونات بذلك 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.5 مليون برميل، لتظل المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً لما سيسفر عنه لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الوفد التجاري الصيني الذي يزور واشنطون هذا الأسبوع والذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، ومن المرتقب أن يمثل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي يقود المفاوضات التجارية التي تجرى في بلاده أمام مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع حول القضايا التجارية بين واشنطون وبكين في 27 من هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع تلميحه لكون منفتح على تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة والتي تنقضي بحلول مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري، موضحاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري".

ونود الإشارة، لكون لا تزال تستمد الدعم من اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية أكبر ومصرد للنفط لدى المنظمة وثالث أكبر منتج للنفط عالمياً، وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للطاقة عالمياً، وذلك بالتزامن مع اضطرابات الإنتاج النفطي في كل من ليبيا وفنزويلا بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي نفس السياق، فقد أفادت وكالة الإنباء الروسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن كل من الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق والتعاون للحفاظ على توازن أسواق النفط والعودة بالمخزونات العالمية من النفط إلى متوسط الخمسة أعوام الماضية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 857 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 15 شباط/فبراير الجاري، موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت في مطلع هذا الأسبوع عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من حقول الرئيسية التي تنتج النفط الصخري خلال الشهر المقبل بواقع 84 ألف برميل يومياً عن الشهر الجاري إلى مستوى قياسي جديد عند 8,398 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.