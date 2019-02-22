شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو تعتزم الاستثمار بمجمعي تكرير نفط بالصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم أرامكو السعودية توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في الصين خلال زيارة رسمية يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين هذا الأسبوع.

وقالت مصادر إن أرامكو السعودية ستوقع مذكرة تفاهم لتشييد مشروع تكرير وبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة نورينكو، بحسب وكالة رويترز.

وكان مسؤول تنفيذي في أرامكو السعودية قد قال في يونيو الماضي إنه يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على التصميم الهندسي النهائي لمشروع نورينكو بحلول منتصف 2019، وبعد ذلك ستتخذ الشركة قرار الاستثمار النهائي.

ويأتي الاتفاق بعد مذكرة تفاهم سابقة وقعتها أرامكو في أكتوبر للاستثمار في مشروع تشيجيانغ، المخطط أن يكون مصفاة تعالج 400 ألف برميل يوميا من الخام ومنشآت بتروكيماوية مرتبطة بها في مدينة تشوشان جنوبي شنغهاي.

وكشفت أرامكو السعودية في وقت سابق هذا الأسبوع عن إجراء محادثات حول استثمارات محتملة بمشروعات هندية تشمل شركات من بينها ريلاينس إندستيريز، التي تدير أكبر مجمع لتكرير الخام في العالم.

وتوقع "الناصر" في تصريحات سابقة خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للهند التي أنتهت مساء الأربعاء الماضي، "أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040".

وفي العام الماضي، تحالفت أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"مع شركات تكرير هندية تديرها الدولة في خطة لبناء مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا، ومشروع للبتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا.

وتحرص السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، على المزيد من التوسع في قطاعي التكرير والبتروكيماويات. كما يشار إلى أن الهند هى ثالث أكبر مستهلك للنفط بالعالم حاليا، ويبلغ حجم الطلب 4.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات حكومية.