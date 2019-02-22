شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني مكاسب أسبوعية لها على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ السادس من شباط/فبراير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب حديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي في جامعة بولونيا وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نيويورك في وقت لاحق اليوم الجمعة ومع التطلع إلى فعليات المحادثات التجارية بين أمريكا والصين في واشنطون.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.11% لتتداول حالياً عند 1,327.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,325.80$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.62 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.59.

هذا ويترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية بدايتاً من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي سيشرك في حلقة نقاش تحت عنوان "آفاق التضخم مع اقتصاد عالي الضغط"، وذلك قبل قيامه في وقت لاحق اليوم بتقديم الملاحظات الختامية لليوم السنوي الأول المشترك للبحوث حول الأدوات الكمية لمراقبة الأحوال الاقتصادية والمالية الكلية والذي ينظمه بنك أتلانتا وبنك نيويورك.

كما سيطل علينا في وقت لاحق نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا ليلقي خطاباً تحت عنوان "مراجعة الاحتياطي الفيدرالي لاستراتيجيات السياسة النقدية والأدوات المالية والاتصالات" خلال فعليات منتدى السياسة النقدية الأمريكية، وذلك قبل أن نشهد مشاركة كل من رئيس بنك سانت لويس جيمس بولارد ونائب محافظ الفيدرالي راندال كوارلز في حلقة نقاش تحت عنوان "مستقبل الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عن عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نهاية الشهر الماضي لكون اللجنة الفيدرالية سوف تتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء الماضي أن البيانات الاقتصادية تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن معدلات البطالة تستقر عند الأدنى لها في نصف قرن من الزمان، مع تطرقه لكون هناك بعض الفئات في المجتمع الأمريكي لا تشعر بالرخاء بعد، وأن انعكاس تحركات الفائدة على الأسواق يستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه لا يرى أن مخاطر الركود الاقتصادي مرتفعه.

ورداً على تساؤلات بعض الصحفيين في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي عقب إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي لخطابه آنذاك والذي كان تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، نوه باول عن كون زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل ذات أولوية مرتفعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مستويات التوظيف الكامل.

ويذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أعربت في مطلع الشهر الجاري عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً لما سيسفر عنه لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الوفد التجاري الصيني الذي يزور واشنطون هذا الأسبوع والذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، ومن المرتقب أن يمثل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الذي يقود المفاوضات التجارية التي تجرى في بلاده أمام مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع حول القضايا التجارية بين واشنطون وبكين في 27 من هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع تلميحه لكون منفتح على تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة والتي تنقضي بحلول مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري، موضحاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري".

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الذهب في العام الماضي 2018 ارتفاع إلى 314.42 طن مقابل 306.9 طن في عام 2017، ويأتي ذلك عقب أقل من شهر من تطرق إحصائيات مجلس الذهب العالمي في نهاية الشهر الماضي لكون روسيا كانت أكثر الدول شراءً للذهب في 2018 ضمن سعيها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأفادت إحصائيات مجلس الذهب العالمي آنذاك بأن مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب ارتفعت خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017 حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات عند قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند.

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.