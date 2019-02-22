شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقوقك..ما هى مزايا تقديم الأشخاص للاقرارات الضريبية ومواعيدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتزم ممول الضرائب بتقديم إقرار ضريبى - الشخص الطبيعى – من بداية يناير إلى 31 مارس، والشخص الاعتبارى من 1 يناير إلى 4 أبريل، أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، ولكن ما هى مزايا تقديم الاقرار الضريبى؟.. ويجيب ”الخليج 365” فى هذا التقرير المعلوماتى عن هذا السؤال.

- الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا.

- الاقرار يعتبر ربط ذاتى حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة.

- فى حالة تقديم الاقرار مستندا إلى دفاتر وسجلات يقوم بإمساكها فلا يجوز للمصلحة عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.

- تجنب التعرض لغرامة عدم تقديم الاقرار والتى لا تقل عن 2000 جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه.