شكرا لقرائتكم خبر عن السكن والمياه والكهرباء والوقود تخفض الرقم القياسي للأسعار بالدمام 1.5 % والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفاضا شهريا بمعدل 1.5% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الدمام خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ الرقم 108.1 نقطة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي الذي يسبقه والذي وصل عند 109.7 نقطة، وجاءت أبرز التغيرات المسببة للانخفاض مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود والتي انخفضت بنسبة 5.9% عن الشهر الذي يسبقه، كما شهدت 7 قطاعات من أصل 12 قطاعا انخفاضا في مؤشر الأسعار ما بين 0.1% وتصل في بعض القطاعات إلى 5.9%، بينما شهد قطاع الترفيه والثقافة أعلى نسبة ارتفاع في مؤشر الأسعار في مدينة الدمام بنسبة 2.3% خلال يناير 2019.

» المؤشر القياسي العام

وعلى مستوى المملكة أبان المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك خلال يناير الماضي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 بنسبة 1.9%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 105.9 نقطة خلال شهر يناير للعام الحالي مقارنة بـ108 نقاط خلال الشهر عينه من العام السابق، وجاءت هذه التغيرات كمحصلة للارتفاعات والانخفاضات التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الفترة المذكورة، وشكلت أهم 7 قطاعات مساهمة كبيرة في انخفاض ذلك المؤشر هي أولاً قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى الذي انخفض بنسبة 7.7%، ثم قطاع الملابس والأحذية 1.2%، ثم قطاع الاتصالات وقطاع السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1%، في حين انخفض قطاع النقل بنسبة 0.8%، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، وأخيراً التأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت 5 قطاعات متمثلة في المطاعم والفنادق، والأغذية والمشروبات، والتعليم، والتبغ، والصحة.

وأشارت الإحصائية إلى أن الانخفاض في الرقم القياسي لأسعار المستهلك السنوي جاء نتيجة تلاشي الأثر الحسابي بعد مرور عام على تطبيق ضريبة «المضافة» وتعديل أسعار الطاقة التي بدأت منذ شهر يناير من العام الماضي، مشيرةً إلى تأثير انخفاض قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود والتي تشكل أهمية نسبية حيث تشكل 25.3% من الأهمية النسبية الإجمالية للأقسام والقطاعات المكونة للرقم القياسي العام.