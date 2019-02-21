شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض بفعل قلق البنك المركزي بشأن النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم بعد تصريحات من البنك المركزي الأوروبي أثارت قلق الأسواق بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.



وفي اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، أعرب بعض المسؤولين عن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بوتيرة أكبر من التوقعات السابقة نتيجة الحمائية التجارية.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد هدد بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية ووصفها بالخطر على الأمن القومي، وهددت منطقة اليورو بالرد بالمثل.



وتوقع محللون ألا يرفع البنك المركزي معدل الفائدة قبل عام 2020 رغم التوقعات السابقة برفعها في خريف العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:18 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1324، وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوى أمام العملة الأمريكية اليوم عند 1.1368، وأقل مستوى عند 1.1322.