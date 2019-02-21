شكرا لقرائتكم «الكهرباء» توقع اتفاق تمويل بـ15.2 بليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 21:53

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، اتفاق تمويل مشترك مع ستة بنوك محلية، قيمتها 15.2 بليون ريال. وقالت الشركة في بيان لها: «إن هذا التمويل المتوسط الأجل الذي وقع في مقر الشركة في الرياض، يمتد إلى سبع سنوات مع فترة سماح تمتد إلى مدة عامين، مؤكدة أن التمويل تم بدون ضمانات من البنوك المحلية الست.



وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، أن هذا التمويل سيسهم في سداد بعض الالتزامات المالية للشركة وتعزيز موثوقية الخدمة للشبكة الكهربائية، وسيسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية تواكب الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية في جميع القطاعات السكنية والصناعية والحكومية والتجارية، وأيضا لمواكبة التطور التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في كل المجالات.

وأكد أن هذا التمويل يمثل دفعة كبيرة لخطة التمويل لعام 2019، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل في الشركة، وسيعزز نفقات الشركة الأساسية، كما سيعزز التمويل في ربط الشبكة وبالتالي موثوقية الخدمة.