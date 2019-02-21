الرئيس الهندي يحتفي بولي العهد ويؤكد: السعودية عامل استقرار في المنطقة وما وراءها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيودلهي

احتفى الرئيس الهندي رام نات كوفيند بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وأقام له مأدبة عشاء بحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مؤكدا أن البلدين تربطهما روابط تاريخية غنية تعتمد على الروابط الحضارية المشتركة، قائلا «نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كعامل استقرار في المنطقة وما وراءها».

وعقد ولي العهد ورئيس الهند قبيل حفل العشاء اجتماعا نقل فيه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الهندي، فيما حمله تحياته وتقديره للملك سلمان، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية السعودية الهندية.

وعزف السلامان الوطنيان السعودي والهندي في بداية الحفل، ثم صافح ولي العهد الوفد الهندي في حفل العشاء، فيما صافح الرئيس الهندي الوفد السعودي.

روابط تاريخية

وألقى الرئيس الهندي كلمة رحب فيها بولي العهد والوفد المرافق، مستذكرا الزيارات التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في 2006، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنيودلهي في 2014، وزيارة رئيس وزراء الهند إلى السعودية في 2016، التي أسفرت في توسيع شراكتنا الاستراتيجية.

وأوضح أن البلدين تربطهما روابط تاريخية غنية تعتمد على الروابط الحضارية المشتركة، تدل على التبادلات الاقتصادية المتنامية باستمرار، مشيرا إلى أنه وبناء على أواصر الروابط القوية منذ زمن قديم، عاش شعبنا من الخلفيات المتنوعة بأمن وسلام، وخبرات ثقافاتنا المشتركة والتعاون الاقتصادي والمطلب المشترك للعالم الأمن المستدام، تجعلنا شركاء طبيعيين، معبرا عن تقديره لمساعي ولي العهد من أجل جلب التغيير الاجتماعي والتقدم.

شراكة موثوق بها

وبين الرئيس الهندي أن بلاده تقدر السعودية بالغ التقدير كشريك موثوق به لأمن طاقتها، مرحبا بمشاركة المملكة في احتياطاتنا النفطية الاستراتيجية، معربا عن سعادته بمشاركة أرامكو في أكبر مصفاة نفط مرتقبة على مستوى العالم، مقدما شكره على الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وقال نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كعامل استقرار في المنطقة وما وراءها، ونقدر قيادتكم الحكيمة لتنويع الاقتصاد، ونرحب ببرنامجكم «رؤية 2030»، مؤكدا رغبة الهند بأن تكون شريكا قويا وموثوقا به لنمو المملكة وتقدمها.

وأكد الرئيس الهندي أن الإرهاب هو أخطر تهديد للبشرية اليوم، وقال يجب على الهند والسعودية والمجتمع الدولي، أن يتحدوا لهزيمة هذه القوى الشريرة وتدميرها ومكافحة التطرف، وقال لا مكان للمسؤولين عن مثل هذه الأفعال في مجتمعنا الذي يحب السلام، ويلزم العامل معها بكل حزم وحسم. وأضاف أن الروابط بين شعوب بلدينا الصديقين تعود إلى آلاف عدة من السنين، ولقد احتضنت السعودية بسخاء عددا كبيرا من المغتربين الهنود وشجعتهم على الازدهار والنمو.

كلمة ولي العهد

«شكرا فخامة الرئيس على الترحيب الحار والحفاوة التي نلقاها اليوم، أشكر أيضا دولة رئيس الوزراء وجميع أصدقائنا في الهند العزيزة.

العلاقة القديمة والتاريخية بالنسبة لنا مهمة جدا لكن اليوم نشهد حاضرا مميزا للغاية وفيه فرص كثيرة جدا لدولتينا، واليوم أيضا نحتفل ونحضر إنجازا حقق في عامين وهو إنجاز كبير جدا في مجالات عدة من الاقتصاد إلى الأمن إلى السياسة وغيرها من المجالات.

في هذه الزيارة بتأسيس المجلس التنسيقي الرفيع المستوى الاستراتيجي بين السعودية والهند سوف تشهد الاستراتيجية القادمة تسارعا أكبر بكثير مما حدث في السنتين الماضيتين، نحن نتقاطع المصالح بين السعودية والهند في مصالح كثيرة جدا وأيضا المخاطر التي تجابهنا متشابهة وكثيرة سواء في الإرهاب أو غيرها من المخاطر وهذا يؤكد أن علينا أن نعمل جميعا لتحقيق جميع المصالح المجابهة لجميع التحديات.

أود أن أشكر دولتكم مرة أخرى على الحفاوة الحارة التي لقيناها في الهند ونستطيع أن نقول إن لديكم بلد رائع وشعب رائع وقطاع خاص مميز للغاية وحكومة رائعة، شكرا».