شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يحافظ على مكاسبه رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعها في وقت سابق اليوم، واتجه الخام الأمريكي نحو الانخفاض متأثراً بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على االتوالي، بينما حافظ "برنت" العالمي على مكاسبه.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس ارتفاع مخزونات النفط بـ1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



أما البيانات الرسمية، فقد أعلنتها إدارة معلومات الطاقة اليوم حيث كشفت عن زيادة في المخزونات الأمريكية من النفط الخام بحوالي 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات بارتفاع قدره 3.5 مليون برميل.



وتترقب أسواق السلع – من بينها النفط – نتائج المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لمعرفة توجهات الطلب على تلك السلع.



وانخفضت أسعار خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:22 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 57.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.6 دولار وأدنى سعر عند 56.7 دولار.



على النقيض، ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.1% إلى 67.1 دولار للبرميل، وبلغ أعلى مستوى عند 67.3 دولار وأقل مستوى عند 66.7 دولار.