شكرا لقرائتكم خبر عن تباين نمو القطاعين الصناعي والخدمي في أمريكا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات "آي إتش سي ماركت" أن القطاعين الصناعي والخدمي أظهرا تبايناً في النمو في فبراير/شباط الجاري مقارنة بيناير/كانون الثاني.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي مستوى 53.7 نقطة في فبراير/شباط من 54.9 نقطة في الشهر الماضي.
على النقيض، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الشهر الجاري إلى 56.2 نقطة من 54.2 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني.
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