شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات الألماني ينمو بأفضل من التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير بمستوي 55.1 نقطة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 52.8 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة بمستوي 53.0 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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