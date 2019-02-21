شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ركود قطاع الخدمات الفرنسي للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير بمستوي 49.8 نقطة ، ليستمر ركود القطاع للشهر الثالث على التوالي ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 48.6 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة بمستوي 47.8 نقطة ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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