شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو ترقبا لصدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لصدور بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا ،والتي توفر مؤشرات قوية على وتيرة أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.

ويتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1335$ من سعر الافتتاح 1.1335$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1352$ ،وأدنى سعر 1.1320$.

فقد اليورو بالأمس أقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل اليورو فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1371$.

وارتفعت مستويات العملة الأمريكية قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي أنعش آمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل خلال هذا العام ،وقال الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا.

وتعرضت العملة الأوروبية مؤخرا لضغط سلبي ، مع تركيز المستثمرين على الجوانب الأساسية ، خاصة تلك المتعلقة بتوالي مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأوروبي.

وبهدف إعادة تقييم أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.

تصدر تباعا القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال شباط/فبراير.

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قد خفضت هذا الشهر بشدة توقعاتها للنمو الاقتصادي فى منطقة اليورو خلال هذا العام والعام المقبل ،وأعاذت ذلك إلى الاحتمالات القوية بأن دول كبرى فى الاتحاد الأوروبي ستستنزف بسبب التحديات الداخلية وتوترات التجارة العالمية.