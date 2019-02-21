الان تتابع الذهب دون ذروة 10 أشهر مع صعود الدولار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ظل الذهب دون ذروة عشرة أشهر التي سجلها في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بعد أن جدد محضر أحدث اجتماع لمجلس الفدرالي الأمريكي توقعات رفع الفائدة هذا العام.

ويراقب المستثمرون أيضا محادثات إنهاء النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1339.88 دولار للأونصة بعد أن لامس 1346.73 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 ابريل نيسان.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1342.8 دولار للأونصة.

هذا واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 96.518.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، في محضر اجتماعه الأحدث في يناير كانون الثاني، إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكية مازالا قويين، مما شجع على توقع رفع الفائدة مرة أخرى واحدة على الأقل هذا العام.

كما زاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1490 دولارا للأونصة ، كان معدن الحفز الذاتي اجتاز مستوى 1500 دولار النفسي المهم خلال الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض في السوق.

ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 821 دولارا للأونصة في حين انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.01 دولار.