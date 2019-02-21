4 مارس موعد لبدء انتخابات غرفة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

في الوقت الذي اقتربت فيه مدة الدورة الحالية لأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة الحاليين من الانتهاء والاستعداد للحملات الانتخابية للمشرحين، كشف الأمين العام للغرفة حسن دحلان لـ «مكة» أن بداية الانتخابات ستكون في الرابع من مارس المقبل.

وأوضح دحلان خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن فعاليات الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس الغرفة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 26 فبراير – 2 مارس، بتشريف من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أن مجتمع الأعمال سيكون خلال الاحتفالية على موعد مع فعاليات تشمل جلسات عن المقاولات والسياحة والموارد البشرية والصناعة واللوجستيات والتجارة، إضافة لتنظيم معرض شباب الأعمال، وبسطة ماركت، ومهرجان هيا جدة للتسوق، وجوائز المنجزين السعوديين بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، حيث سيتم تسليط الضوء على جوانب مختلفة، استثمارية واقتصادية وريادة الأعمال ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة التنمية الوطنية.

وتطرق دحلان إلى خطة عمل الغرفة لعام 2019 التي اشتملت على بناء أهداف خطة عمل رئيسة عبر كوادرها البشرية من خلال اللقاءات وورش العمل المكثفة، حيث تتبلور هذه الأهداف في تبني الغرفة المشاريع العملاقة بمحافظة جدة، والتكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتطوير الخدمات للمنتسبين وتحسين مراكز الخدمات والتجمعات الاقتصادية لإحداث الأثر المتوقع واستمرار الريادة لغرفة جدة، مبينا إلى أن الخطة أتت لتستكمل إرث الغرفة العريق خلال مسيرة 75 عاما، ووضعها التوجهات الاستراتيجية المرنة والمتوافقة مع رؤية 2030.