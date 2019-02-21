السعودية للكهرباء تقترض 15 مليارا من 6 بنوك محلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية تمويل مشترك مع ستة بنوك محلية، قيمتها 15.2 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن التمويل متوسط الأجل الذي وقع في مقر الشركة بالرياض يمتد إلى سبع سنوات مع فترة سماح تمتد إلى مدة عامين، مضيفة أن التمويل تم بدون ضمانات من قبل البنوك المحلية الستة، وهي مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري إن التمويل سيسهم في سداد بعض الالتزامات المالية للشركة وتعزيز موثوقية الخدمة للشبكة الكهربائية، وسيسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال ضخ استثمارات رأسمالية تواكب الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية في جميع القطاعات السكنية والصناعية والحكومية والتجارية، ولمواكبة التطور التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في كل المجالات.

وأضاف أن التمويل يمثل دفعة كبيرة لخطة التمويل لعام 2019، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل في الشركة، وسيعزز نفقات الشركة الأساسية، كما سيعزز التمويل في ربط الشبكة وبالتالي موثوقية الخدمة.

ولفت السديري إلى أن صفقة التمويل هذه تعد تاريخية، وتؤكد ثقة كبيرة ومتزايدة من البنوك المحلية في الشركة، والتي يرتبط تصنيفها الائتماني بالتصنيف السيادي للمملكة.

اتفاقية تمويل مشترك

القيمة

15.2 مليار ريال

مدة التمويل 7سنوات

فترة السماح عامان

البنوك الـ 6: