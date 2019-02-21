هيئة العلا تبحث التعاون والشراكة مع الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيودلهي

ناقشت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الجانب الهندي جهودها التنموية في محافظة العلا ومجالات التعاون والشراكة المتعلقة بالتبادل الثقافي والطبيعة والسياحة البيئية، والحفاظ على التراث والزراعة، وذلك خلال مشاركتها في زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير محمد بن سلمان للهند.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني «زيارتنا لنيودلهي فرصة رائعة لدعوة العالم لمشاركة جهودنا في حماية التراث الطبيعي، ومشاركة التراث الثقافي الغني في العلا. فالعلا تمثل رحلة عبر الزمن تخاطب الحواس وتتجاوز الحدود، ويمثل وجودنا هنا اليوم شهادة على روح التبادل الثقافي والتعاون الدولي فيما بين المملكة والهند».

وأضاف «مع ثرائها بتاريخ كبير من التبادل التجاري والثقافي بين الحضارات، توفر العلا للمستثمرين وخبراء الآثار والفنون والثقافة والمستكشفين من الهند الفرصة لاكتشاف الكنوز الثقافية والأسرار الخفية والاحتفاء بها».

ودشن ولي العهد في 10 فبراير الماضي رؤية هيئة العلا بهدف تحويلها إلى وجهة عالمية للتراث ترتكز إلى التراث الطبيعي والثقافي الفريد في المنطقة.

وأعلنت الهيئة حينها عن تحديد وادي شرعان كمحمية طبيعية، وتطوير منتجع فاخر باسم منتجع شرعان، بتصميم المهندس المعماري الفرنسي جون نوفيل، حيث سيقوم بنحت المنتجع في التكوينات الصخرية الطبيعية. كما أعلنت عن خططها لإنشاء الصندوق العالمي لحماية النمر العربي، وهو أكبر صندوق من نوعه في العالم مخصص لهذا النوع من القطط الكبيرة المهددة بالانقراض.