ولي العهد يستعرض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيودلهي

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي أمس عددا من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبريات الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك.

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق رؤية سوفت بنك، والاستفادة منها في روية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.

حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.