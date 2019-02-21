شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تحقق3.5 مليار جنيه صافى أرباح بنسبة نمو 14% خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 مبلغ 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 23% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو فى إيرادات وحدات أعمال التجزئة بمقدار 36% بما يمثل 71% من إجمالى النمو فى الإيرادات، كما عززت إيرادات اتفاقية بهارتى إيرتل البالغة 1.6 مليار جنيه مصرى النمو فى إيرادات وحدات أعمال الجملة التى حققت زيادة بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الشركة بحسب بيانها اليوم، زيادة فى قاعدة مشتركيها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة فى عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 29% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت 10% و بلغ إجمالى عملاء التليفون المحمول 3.9 عميل بنهاية عام 2018.

وبحسب البيان، حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من العام السابق محقق هامش 27% متماشيا مع توقعات الإدارة عن نتائج أعمال العام، استقر الربح التشغيلىي مسجلا 3.6 مليار جنيه مصرى، محققا نمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق بعد تحييد أثر مخصصات تسوية النزاع مع اتصالات مصر التى تم تكوينها فى عام 2017.، فيما بلغ صافى الربح بعد الضرائب مبلغ 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت الشركة، إلى أن معدل النفقات الرأسمالية من إجمالى الإيرادات حقق نسبة 37% فى عام 2018 تزامنا مع قيام الشركة باتخاذ خطوات لسرعة الانتهاء من خطة إحلال الكوابل النحاسية بالألياف الضوئية فى عام 2020 بدلا من عام 2022، وحقق إنخفاضا طفيفا عن النسبة المحققة العام الماضى والتى بلغت 40%.

وسجل صافى الدين مبلغ 12.9 مليار جنيه عن عام 2018 محققا نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 2.1 مرة مقارنة بـ 1.3 مرة فى عام 2017. كما بلغ معدل الفائدة الفعلى بعد تحييد أثر الرسوم الإدارية الخاصة بالقرض الدولارى المشترك 9.1% عن عام 2018.

وكشف البيان، عن اقتراح إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصرى للسهم عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2018 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن عام 2018 عام تحول حقيقى للشركة المصرية للاتصالات، حيث نجحت الشركة فى تحقيق أداء تشغيلى قادها لتخطى توقعات الأرباح التشغيلية، تميز عام 2018 بالنمو القوى فى وحدات أعمال التجزئة والذى جاء مدفوعا بإطلاق العروض المرتكزة على خدمات البيانات للتليفون الثابت والمحمول، وإطلاق نظام الفاتورة الموحدة Indigo Plus لتقديم جميع خدماتنا تحت مظلة علامتنا التجارية الموحدة .WEهذا بالإضافة إلى دعم وضع الشركة فى مجال الاتصالات الدولية بالاستحواذ على شركة مينا للكوابل البحرية وإتمام صفقة بهارتى إيرتل."

وأضاف عادل، فى تعليق على نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2018، أن أولويات الشركة لعام 2019 ترتكز على الاستفادة من موقعنا الريادى داخل المنازل المصرية لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية و الرباعية (إنترنت – صوت ثابت – IPTV- محمول)، كما نتطلع إلى استكمال دورنا الرئيسى فى دعم المبادرة القومية للتحول الرقمى، حيث بدأنا بمشروع ربط المدارس بكابلات الألياف الضوئية فى الربع الثالث من العام ومن المتوقع القيام بمشروعات مماثلة مع مؤسسات حكومية أخرى فى عام 2019، حيث سنعتمد فى استراتيجيتنا على الاستفادة من شبكتنا القوية والممتدة محليا ودوليا وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الشركة وكذلك الاعتماد على القوى العاملة المتميزة بالشركة كعامل رئيسى لتحقيق نمونا".