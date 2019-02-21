شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من شباط/فبراير الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 110.73 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.85 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.59، بينما حقق الأعلى له عند 110.87.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت انكماشاً عند ما قيمته 48.5 مقابل اتساعاً عند ما قيمته 50.3 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بأمس الأربعاء أعرب وزير المالية الياباني تارو أسو أنه لم يتم التطرق القضايا المتعلقة بعملة بلاده الين الياباني ضمن المحادثات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، وأنه سيقوم بمناقشة ذلك الأمر مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بنفسه لاحقاً، بسبب تأثر الين بالمحادثات التجارية الجارية بين واشنطون وبكين والذي يعتبره المستثمرين دائماً ملاذ آمن يلجوا إليه مع التوترات التجارية.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان الياباني عن كون البنك المركزي الياباني على أتم الاستعداد للتوسع في التحفيز إذا ما أضر الصعود القوي للين الياباني بالاقتصاد وأعاق الجهود المبذولة لدفع الضغوط التضخمية إلى هدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة، ونود الإشارة لكون من بين السياسات التوسعية التي قد ينتهجها بنك اليابان، خفض الفائدة وزيادة حجم برنامج شراء الأصول.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل المقبل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو القادم لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذاك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 228 ألف طلب مقابل 239 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر شباط/فبراير، وسط التوقعات باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل 54.2 في كانون الثاني/يناير، واستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 54.9 مقابل 54.8 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 5.01 مليون واحدة مقابل تراجع 6.4% عند 4.99 مليون واحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.