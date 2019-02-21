شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 14.80 درهم، ليخترق بذلك مستوى الدعم السابق عند 14.90 درهم، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار تلك الضغوط للوصول بالسهم لمستوى الدعم التالي عند 14.40 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 15 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.71 درهم وبين مستوى المقاومة هو 14.87 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط