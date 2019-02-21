شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1.19 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما سجل السهم ارتفاع بلغ 1.20 درهم، حيث يقابل عند هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 1.16 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.22 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.20 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط