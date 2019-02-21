شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العالمية لزراعة الاسماك (ASMAK) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 0.999 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى الشرائية، والتي دفعت السهم لاعلى مقتربا من هدفه السعري الأول عند 1.03 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.18 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.97 وبين مستوى المقاومة هو 1.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد