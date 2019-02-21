شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء ليعوض بعض خسائره التي حققها على مدى المدى الحالي والماضي، حيث اغلق عند مستوى 10077 نقطة، ليعوض مرة أخرى اعلى مستوى الدعم 10000 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر ارتفاع محدودا خلال الأيام القليلة القادمة لمستوى المقاومة الهام عند 10200 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9950 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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