شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,342.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,341.70$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.48 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في شهرين مقارنة بالافتتاحية عند 96.49.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 228 ألف طلب مقابل 239 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر شباط/فبراير، وسط التوقعات باتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.4 مقابل 54.2 في كانون الثاني/يناير، واستقرار اتساع القطاع الصناعي عند ما قيمته 54.9 مقابل 54.8 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 5.01 مليون واحدة مقابل تراجع 6.4% عند 4.99 مليون واحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نهاية الشهر الماضي لكون اللجنة الفيدرالية سوف تتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء الماضي أن البيانات الاقتصادية تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن معدلات البطالة تستقر عند الأدنى لها في نصف قرن من الزمان، مع تطرقه لكون هناك بعض الفئات في المجتمع الأمريكي لا تشعر بالرخاء بعد، وأن انعكاس تحركات الفائدة على الأسواق يستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه لا يرى أن مخاطر الركود الاقتصادي مرتفعه.

ورداً على تساؤلات بعض الصحفيين في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي عقب إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي لخطابه آنذاك والذي كان تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، نوه باول عن كون زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل ذات أولوية مرتفعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مستويات التوظيف الكامل.

ويذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أعربت في مطلع الشهر الجاري عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

بخلاف ذلك، فقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، معرباً عن تفاؤله بفرص التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مع تلميحه لكون منفتح على تمديد الموعد النهائي للهدنة التجارية القائمة والتي تنقضي بحلول مطلع الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري، موضحاً أن الموعد النهائية للهدنة ليس "موعد سحري".

وفي المقابل، أفاد رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج بأن بلاده لن تقوم لإجراء تغيرات على السياسة النقدية الحالية وأنها لن تلجأ إلى سياسة الإغراق من أجل تحفيز الاقتصاد، وذلك مع حثه للمصارف الصينية لتقديم الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم عن طريق التوسع في الإقراض، موضحاً أن خفض الاحتياطي الإلزامي خلال كانون الثاني/يناير الماضي يعكس أنه هناك مجال واسع للقيام بالمزيد من هذه الخطوة.

كما نوه رئيس الوزراء الصيني كيكيانج لأهمية تقديم المؤسسات المالية في الصين لمعروض ائتماني أكبر للشركات الصغيرة، وفي نفس السياق، أفاد وزير الخارجية الصيني وانج يي أن بلاده لن تشارك في خفض اليوان وأنها لن تستخدم سعر الصرف لعملتها كأداة في النزاع التجاري، معرباً عن آمال بكين بأن لا تقوم واشنطون بمعاملة ملف سعر الصرف كمسألة سياسة.

هذا وقد تطرقت بعض التقرير لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر التي يقود حالياً المفاوضات التجارية الجارية حالياً في واشنطون مع الوفد الصيني الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، سيمثل أمام مجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع جول القضايا التجارية بين واشنطون وبكين في 27 من شباط/فبراير الجاري أي قبل ساعات من المعود النهائي للهدنة التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أفادت في مطلع الأسبوع بأن المحادثات التجارية بين بلادها والصين تبدأ الثلاثاء، وأن الممثل التجاري لايتهايزر هو من سيقود المفاوضات مع الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والذي أكد مؤخراً أنه سيزور الولايات المتحدة من أجل استكمال المباحثات التجارية بين البلدين، موضحاً أنه سيلتقي مع كل من وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي.

وأوضحت ساندرز آنذاك أن كل من وزير الخزانة الأمريكي ووزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو والمستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي سيحضرون المفاوضات التجارية، وأن المفاوضات ستركز على الإجراءات الهيكلية التي يجب على الصين اتخاذها والتي تؤثر على التجارة، وأنه سيتم التأكيد على أن الصين ستشتري المزيد من السلع والخدمات الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر نوه خلال لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا والتحديات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري، وذلك على الرغم من أعربه بأن المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بين الطرفين، ووسط تطرقه إلى أهمية تحقيق تقدم في بعض القضايا الهمة العالقة عن طريق المفاوضات التجارية.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لم تتخذ قراراً بعد حيال إذا ما كانت سوف تمد أجل الهدنة التجارية القائمة بين واشنطون وبكين لمدة 60 يوم إلى مطلع أيار/مايو المقبل، ولن تقدم على الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% من 10% بحلول مطلع الشهر القادم من عدمه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الذهب في العام الماضي 2018 ارتفاع إلى 314.42 طن مقابل 306.9 طن في عام 2017، ويأتي ذلك عقب أقل من شهر من تطرق إحصائيات مجلس الذهب العالمي في نهاية الشهر الماضي لكون روسيا كانت أكثر الدول شراءً للذهب في 2018 ضمن سعيها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأفادت إحصائيات مجلس الذهب العالمي آنذاك بأن مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب ارتفعت خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017 حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات عند قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند.

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.