شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 21-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليحقق أول أرباح هذا الأسبوع بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 50.64 نقطة ، وذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، مستهدفاً مستوى المقاومة 8910.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8400.00 ومستوى المقاومة 8677.00 .