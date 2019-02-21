شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مبادرة تحفز القطاع الخاص للتوسع في التوطين والان نبدء بالتفاصيل
» ممكنات للتوطين
وأشار الوزير الراجحي، في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال بغرفة القصيم، أمس الأول، حضره مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» د. محمد السديري، ووكيل الوزارة للتوطين م. غازي الشهراني، ورئيس الغرفة عبدالعزيز الحميد، إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الممكنات لمنشآت القطاع الخاص في سبيل تحقيق التوطين، مبينا أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عقدت خلال الفترة الماضية حزمة من ورش العمل مع اللجان القطاعية في مجلس الغرف السعودية، بهدف تذليل التحديات التي تواجه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لتحفيزه على النمو والتوطين.
» مشاركات «هدف»
وأكد مدير عام «هدف» د. محمد السديري، أن الصندوق يعمل بالتشارك مع منشآت سوق العمل لصياغة البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجهم وترفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة.
ولفت د. السديري النظر إلى أن الصندوق يقدم حزمة من الممكنات وبرامج ومبادرات الدعم للمنشآت بهدف التوطين، وقد أطلق الصندوق مؤخرا برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ويستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، والاستثمار في رأس المال البشري.
» برنامج «تمهير»
ويقدم «هدف» من خلال برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» الدعم لتدريب القوى الوطنية في سوق العمل لردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما يتم تقديم مكافأة مالية دعما للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريا يقدمها «هدف» خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين.
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