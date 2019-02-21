شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي: إنشاء مركزين طبيين بـ 18 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

وقع مصرف الراجحي مع وزارة الصحة مؤخرا اتفاقيتين لإنشاء مركزين طبيين في محافظة الرس في القصيم ومحافظة طريف في الحدود الشمالية، حيث سيتخصص المركز الأول بالقصيم في أمراض القلب والقسطرة القلبية، بينما سيكون المركز الثاني في محافظة طريف للعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي ومكافحة التدخين، وستبلغ تكلفة إنشاء المركزين نحو 18 مليون ريال سعودي، سيتكفل بها مصرف الراجحي كأحد مشاريع المسئولية الاجتماعية المستدامة التي يقدمها ويحرص عليها المصرف.

ووقع الاتفاقية كل من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والأستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، بحضور عدد من المسئولين من الجانبين، في مقر وزارة الصحة بالرياض، وسيكون الإشراف الكامل على تنفيذ المشاريع من جهة وزارة الصحة، ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال 18 شهرا بإذن الله.

وثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للمصرف مبادرته المجتمعية في تبني مثل هذه المشاريع، مؤكدا على أهمية التعاون والتفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص لخدمة الوطن والمواطن والخروج بخدمات عالية المستوى في كل مكان في شتى أنحاء مملكتنا الحبيبة، مشيدا بهذه الشراكة المجتمعية النوعية بين الجانبين.

من جهته، أكد عبدالله بن سليمان الراجحي على تبني المصرف للمشاريع المستدامة في خدمة المجتمع، وأن هذين المشروعين يعدان نموذجا لخدمة المجتمع عبر التعاون والتكامل بين وزارة الصحة ومصرف الراجحي، مؤكدا أن المصرف منذ إنشائه لم يتوان في دعم الكثير من المشاريع لصالح المجتمع على كافة الأصعدة سواء في التعليم أو في الصحة أو في التدريب أو من خلال دعم الجمعيات الخيرية المباشر، كما قام المصرف خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتفعيل العمل التطوعي تماشيا مع رؤية المملكة الطموح 2030 للوصول إلى مليون متطوع بإذن الله.

الجدير بالذكر أن مركز القسطرة القلبية في القصيم سيكون ضمن مستشفى الرس العام وسيقع على مساحة إجمالية 2000 متر مربع في ثلاثة طوابق وسيتصل المركز الجديد بالمبنى الرئيسي من خلال جسر يربط بين المبنيين وسيتكفل المصرف بدفع كافة التكاليف للبناء والتشطيب وتجهيز المبنى بكافة المعدات الطبية، وبالنسبة لمركز العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي ومركز مكافحة التدخين فسيكون ضمن مستشفى طريف العام وسيقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 1500 متر مربع في دورين منفصلين يتكون الدور الأول من مركز للعلاج الطبيعي والوظيفي، ويتكون الدور الثاني من عيادات متخصصة لمكافحة التدخين، وسيتكفل المصرف أيضا بكافة تكاليف البناء والتشطيب وتجهيز المبنى بالمعدات الطبية اللازمة، علما بأن وزارة الصحة ستكون هي المشرف العام على تنفيذ المشاريع بالكامل.