«الشركة العالمية القابضة» تستحوذ على «بال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الشركة العالمية القابضة»، أمس عن دخولها سوق المرافق الخدمية، من خلال توقيعها اليوم، للاتفاقية الإطارية للاستحواذ على شركة «بال للتبريد» القابضة، مع مراعاة موافقة المساهمين والسلطات المختصة على هذا الاستحواذ.

وتنص صفقة الاستحواذ المقترحة، على إجراء تبادل استراتيجي للأسهم، حيث يتم الاستحواذ من قبل «الشركة العالمية القابضة»، على كامل حصص رأس مال شركة «بال»، مقابل إصدار 1,31 مليار سهم عادي من الشركة العالمية القابضة، لصالح مساهمي شركة «بال هولدينج»، ودخولها كشريك استراتيجي في الشركة العالمية القابضة.

وتشكل عملية الاستحواذ، خطوة مهمة نحو مجال استراتيجي جديد للشركة العالمية القابضة، حيث تعزز مكانتها كشركة قابضة ذات محفظة متنوعة من الاستثمارات عالية الجودة، وتسهم في خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهميها.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستتضمن المحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، واحداً من أبرز أصول التبريد المركزي في دولة الإمارات، إضافة إلى مشاريعها القائمة في قطاعات الأغذية البحرية والزراعة والعقارات. وتعد المرافق الخدمية من قطاعات النمو الواعدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال استحواذها على محفظة أعمال «بال»، تحقق «الشركة العالمية القابضة» العديد من المكاسب المهمة، بما في ذلك ضمان تدفقات نقدية مستمرة، وتحسين الربحية، وتحقيق مستويات أعلى من كفاءة التكلفة عبر الأصول الحالية للشركة.

وتحمل صفقة الاستحواذ أيضاً، أنباء سارة لمساهمي «الشركة العالمية القابضة»، حيث تسهم في زيادة أرباح الأسهم، وزيادة القيمة المجمعة للشركتين بشكل أكبر من قيمتهما كمؤسستين منفصلتين.

أما بالنسبة لشركة «بال» ولمساهميها، فيسهم الاستحواذ في تسريع وتيرة تطورها كمزود لحلول التبريد في قطاع التبريد المركزي المتنامي بمنطقة الخليج العربي، والذي يسهم بشكل كبير في أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.