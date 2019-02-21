7.66 مليار حق امتياز «اتصالات» و«دو» 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دفعت «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو» نحو 7.66 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي عن عام 2018، بتراجع 5.1% مقارنة مع 8.07 مليار في عام 2017.

وبحسب البيانات المالية، بلغت قيمة حق الامتياز الذي دفعته «اتصالات» نحو 5.58 مليار، بتراجع 7.5% مقارنة مع 6.04 مليار عن عام 2017، فيما دفعت «الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو» نحو 2.08 مليار، بنمو 2% مقارنة مع 2.04 مليار في 2017.

وارتفعت إيرادات «دو» 3.2% إلى 13.4 مليار، بينما ارتفعت إيرادات «اتصالات» 1.5% إلى 52.4 مليار درهم، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات الشركتين 1.8% إلى 65.8 مليار درهم في 2018.