شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقيات بين «هاينان الصينية» ودبي لتعزيز التبادل السياحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئات سياحية رئيسية في مقاطعة «هاينان» الصينية ثلاث مذكرات تفاهم مع دبي تهدف إلى دعم و تعزيز قطاع السياحة في المدينتين وتوفير مجموعة فريدة من الفرص التجارية الجديدة وذلك على هامش ندوة حول التبادل والتعاون السياحي بين دبي و«هاينان» الصينية عقدت في فندق «شانجريلا دبي».
شهد توقيع المذكرات ليو تشيجي حاكم لجنة مقاطعة هاينان الصينية والشيخ ماجد المعلا رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين» وتان لي القنصل العام بالإنابة لجمهورية الصين في دبي وتشن شي مدير عام دائرة التجارة الصينية. وشملت المذكرة الأولى إطار تعاون بين مبادرة «هلا بالصين» وكل من وزارات السياحة والثقافة والإذاعة والتلفزيون والرياضة في مقاطعة هاينان الصينية، والثانية بالتعاون بين وكالة «هاينان كانجتاي» للسفريات ومبادرة «هلا بالصين»، وتضمنت الثالثة توقيع «هاينان للرعاية الصحية» و«دوايا دبي» عقداً مشتركاً باستثمارات تزيد على 540 مليون درهم.
وأكد الشيخ ماجد المعلا الأثر الإيجابي لهذه الخطوة في مجال تعميق العلاقات المتبادلة بين الصين ودولة الإمارات.
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