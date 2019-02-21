إندونيسيا تدرج صكوكاً خضراء بملياري دولار في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراجين لصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية، أحدهما بقيمة 1.25 مليار دولار والآخر بقيمة 750 مليون دولار. ويؤكد الإدراجان على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولتي الإمارات وإندونيسيا، وهي الدولة الإسلامية الأكبر من حيث عدد السكان، فضلاً عن نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

ومن المقرر تخصيص رأس المال المجموع من خلال الصكوك لعدة مشاريع تتضمن مبادرات التنمية المستدامة.

وتُعد الحكومة الإندونيسية من أكبر جهات إصدار الصكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة وعدد الصكوك المدرجة، حيث تبلغ قيمة الأوراق المالية المدرجة في البورصة من جانب الحكومة الإندونيسية حالياً 16.5 مليار دولار من 12 إصداراً. ويبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في بورصات دبي حالياً 63.14 مليار دولار، ليكون بذلك المبلغ الأكبر لدى أي مركز إدراج في العالم.

وكانت الجهات الاستثمارية التي قامت بترتيب أحدث عمليات إدراج الصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية هي «دويتشه بنك» و«بنك دبي الإسلامي» و«إتش إس بي سي» و«مانديري سكيورتيز» و«ماي بنك»، بينما كان المستشارون القانونيون لجهة الإصدار لهذه المعاملة «كليفورد تشانس» و«إيه زد بي للاستشارات القانونية». وكان المستشارون القانونيون لجهات الترتيب والوساطة «وايت آند كيس» و«أسيجاف حمزة آند بارتنرز».