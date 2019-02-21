6.44 مليار الإنفاق الإعلاني في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تراجع الإنفاق الإعلاني في الإمارات بشكل طفيف 4.6% خلال العام الماضي 2018 ليصل إلى 6.44 مليار درهم مقارنة مع 6.76 مليار درهم في 2017.

وسجلت «الإعلانات الخارجية» أكبر القطاعات الإعلانية حجماً بقيمة 2.71 مليار درهم بنمو 7% مقارنة مع 2.53 مليار درهم في 2017، وجاءت «الصحف» ثاني أكبر القطاعات حجماً بقيمة 1.73 مليار درهم مقارنة مع 2.24 مليار درهم بتراجع 23%، و«الراديو» ثالثاً بقيمة 1.39 مليار درهم مقارنة مع 1.23 مليار درهم بنمو 13% فيما تراجع في «التلفزيون» بنسبة 30% ليصل إلى 342 مليون درهم مقارنة مع 487 مليوناً في 2017، وحافظ «السينما» على مستوياته عند 273 مليوناً دون تغيير.

واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر من الإنفاق الإعلاني الخليجي (1.75 مليار دولار)، فيما جاءت السعودية ثانية بقيمة 951 مليون دولار، والكويت ثالثة 477 مليون دولار والبحرين رابعة 105 ملايين دولار وسلطنة عُمان بقيمة 134 مليون دولار.وارتفع الإنفاق الإعلاني في لبنان 6% إلى 1.8 مليار دولار مقارنة مع 1.7 مليار دولار في 2017، كما ارتفع في مصر 3% ليصل إلى 5.93 مليار دولار .وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي، قال رمزي رعد رئيس مجلس إدارة مجموعة «تي بي دبليو أيه - رعد»: إن هذا الاستعراض لا يكتمل بدون توجيه الأنظار إلى عالم الإعلان الجديد عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ. حيث أظهرت دراسة أعدتها «The GlobalMedia Intelligence Report - 2018» أنّ 86% من المشتركين في خدمة الإنترنت في دولة الإمارات يزورون واحدة من وسائل التّواصل الاجتماعي على الأقلّ - بصورة متواصلة تصل إلى 3 ساعات يوميّاً.