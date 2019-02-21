شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على تأسيس شركة لها..ننشر الجدول الزمنى لتنفيذ "المنطقة الروسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنهاء المفاوضات حول إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والمقرر تنفيذها بمنطقة شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، والذى يرأس وفد رفيع المستوى فى زيارة لـ "موسكو" هذه الأيام أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى، ممثلاً فى مركز الصادرات الروسى، على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل إبريل المقبل.

تتولى الشركة التى أُعلن عنها، والتى ستنشأ باسم Moscow Economic Zone، تشغيل المنطقة والوقوف على أعمال إقامة المشروعات، ومن المقرر أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلا للجانب المصرى فى هذه و "موسكو تكنوبوليس" شركة المطور الصناعى الروسى ممثلا لروسيا.

وبعدما تم الإعلان رسمياً عن إنهاء المفاوضات حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، وتأسيس شركة لها، ينشر ”الخليج 365” الخريطة التفصيلية للمنطقة الروسية، والجدول التنفيذى لها، حيث من المقرر تنفيذ المنطقة على 3 مراحل لمدة 13 عاما بمساحة إجمالية تصل لنحو 5.25 كم مربع، بإجمالى استثمارات يبلغ 6.9 مليار دولار.

كشفت "الخريطة"، أن كل مرحلة من المراحل الثلاثة لتنفيذ المنطقة، ستتم على مدار 5 سنوات، على أن يتم فى السنة الأولى من مدة كل مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم، وفى العاميين التاليين تنفذ أعمال الإنشاءات وفى العاميين الأخيرين من المدة "5 سنوات" تتم أعمال التأجير والاستثمار.

ووفقا للخريطة، والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة الروسية مع انتهاء المرحلة الأولى "فى عامها الأخير"، وكذلك المرحلة الثالثة والتى ستبدأ مع انتهاء المرحلة الثانية، حيث سيتم تنفيذ المنطقة الروسية بأكملها على مدار 13 عاما، ابتداءاً من العام الجارى وحتى عام 2031.

تستغرق المرحلة الأولى، الفترة من 2019 إلى 2023، أما المرحلة الثانية فتبدأ فى عام 2023 إلى 2027، ومن المقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة فى الفترة من 2027 إلى 2031، على أن تشمل أعمال التنفيذ فى كل مرحلة، الأعمال "الهندسية والإنشائية والإستثمارية".

كما أظهرت الخريطة التفصيلية للمنطقة الروسية، أن مساحة الأراضى التى سيتم تنميتها وتطويرها فى المرحلة الأولى تبلغ 1 كيلو متر مربع "1 مليون متر مربع"، منها 495 ألف متر مربع مبانى صناعية و 10 آلاف متر مربع مبانى سكنية واجتماعية وترفيهية، أما فى المرحلة الثانية، سيتم تطوير 1.60 كيلو متر مربع "1.60 مليون متر مربع"، منها 695 ألف متر مربع مبانى صناعية، و 163 ألف متر مربع سكنى واجتماعى.

أما المبانى الصناعية فى المرحلة الثالثة فستقام على مساحة مليون و150ألف متر مربع، من إجمالى مساحة 2.65 مليون متر مربع هى المساحة الإجمالية التى سيتم تطويرها خلال تلك المرحلة، فى حين تبلغ مساحة المبانى السكنية والاجتماعية والترفيهية فى المرحلة الثالثة، والأخيرة من تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية، 270 ألف متر مربع.

يذكر أنه من المقرر أن توفر المنطقة الصناعية الروسية -على مدار مراحل تنفيذها الثلاثة- نحو 35 ألف فرصة عمل، منها 7 آلاف و400 فرصة عمل فى المرحلة الأولى، و10آلاف و420 فرصة عمل فى المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة، ستوفر نحو 17.180 ألف فرصة عمل.