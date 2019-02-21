شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يناقش مع وزير الإسكان برامج الدعم السكني والان نبدء بالتفاصيل

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أمس، مع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات عسير، وجهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بمختلف فئاتهم.

واطلع سموه على الإحصائيات الصادرة للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والخيارات السكنية ومشاريع الإسكان، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشروعات ، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الإسكان التنموي من خلال استمرار توفيرها لعدد من الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة.

وناقش الأمير تركي بن طلال ووزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق التي تواجه برامج الإسكان في منطقة عسير، وأبرز الحلول المناسبة لتسريعها، والعمل على إنجازها، مؤكداّ سموه أن التطور السكني في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله.

وأوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أن عسير تحظى بـ 3 مشروعات سكنية بدأت الوزارة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث توفر تلك المشاريع أكثر من 3600 وحدة سكنية إضافة إلى 26 مشروعاً لتطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة، توفر 32 ألف قطعة أرض مطورة سيتم تسليمها مجاناً للمواطنين الراغبين في الحصول على هذا الخيار بعد اكتمال تطويرها وإيصال كافة الخدمات لها.

وأكّد أن الوزارة تعمل على تمكين 35 ألف أسرة في منطقة عسير من التملك بحلول عام 2020، لرفع نسبة تملك المواطنين في المنطقة إلى 70%، وسيكون ذلك من خلال توفير 7400 قرض عقاري مدعوم، و7700 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و15 ألف قطعة أرض مطورة تُسلم للمواطنين مجاناً لبدء البناء عليها، موضحاً أن المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة حالياً تسير وفق الجداول الزمنية ومراحل الإنجاز المحددة لها، وسيتم إنجازها في الوقت المحدد، وتسليمها مباشرة للمستفيدين .