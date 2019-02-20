شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف من الحكومة البريطانية على "فيسبوك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "فيسبوك" إنها تواجه قيوداً تنظيمية بعد اتهامات مشرعين في المملكة المتحدة للشركة بخرق القوانين الرقمية بعد تضليل موقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين من خلال نشر معلومات زائفة استغلتها جهات روسية في الانتخابات المختلفة سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة.



وصرح مجلس العموم البريطاني بأن القوانين التنظيمية تدين "فيسبوك" في أكثر من مناسبة أبرزها نشر المعلومات الزائفة والمضللة وخرق خصوصية المستخدمين، وأوضح تقري حكومي أن الشركات مثل "فيسبوك" لا يجب السماح لها بالتصرف بشكل يشبه عصابات الإنترنت حول العالم ويعتبرون أنفسهم فوق القانون.



وأشار التقرير إلى أن "فيسبوك" خرقت خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية وتم استغلال تلك المعلومات لأسباب سياسية كما باعت الشركة بعض البيانات لشركات خدمية ومالية وإعلانية ومصرفية.



ورداً على ذلك، قالت "فيسبوك" إنها تقدر حجم مخاوف الجهات التنظيمية والتشريعية في المملكة المتحدة من الأخبار الزائفة والحرص على شفافية أي انتخابات، وأكدت الشركة على تعاونها مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم أي خرق قواعد أو قوانين.



وأوضحت "فيسبوك" أنها غيرت في إجراءاتها وسياستها بما يتواكب مع صالح المستخدمين والحكومات حول العالم كما أنها شددت على الامتثال للقانون والانفتاح على أي قواعد تنظيمية جديدة.